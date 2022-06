Recept: koekjestaart met zomerfruit

Vanuit het niets was hij er opeens, decennia geleden: de monchoutaart. Het recept is naar verluidt bedacht door de fabrikant van de roomkaas waar deze traktatie haar naam aan dankt. Gebak kun je zo’n taart eigenlijk niet noemen. Er komt geen oven aan te pas, want de bodem bestaat uit kant-en-klare koekjes. Lekker gemakkelijk. Dat is waarschijnlijk een deel van de verklaring van het langjarige succes van deze taart. Alhoewel ook de onweerstaanbare combinatie van roomkaas, slagroom, suiker en zoete kersenvlaaivulling daar vast een bijdrage aan levert.