De 61-jarige Josef B. is volgens de rechtbank in Assen schuldig aan de vrijheidsberoving van de zes kinderen van het verborgen gezin in Ruinerwold en moet een celstraf van drie jaar uitzitten. De rechter vindt ook dat de man per direct terug moet naar de gevangenis. Tegen de man uit Oostenrijk was een celstraf van vier jaar geëist.