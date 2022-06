De Amsterdamse beurs krabbelde dinsdag weer wat op na de zware koersverliezen in de afgelopen dagen. AkzoNobel werd daarentegen lager gezet. Het verfconcern waarschuwde voor lagere resultaten in het tweede kwartaal door de impact van de coronalockdowns in China en tegenvallende verkopen van decoratieve verven vanwege de tragere start van het klusseizoen in Europa.