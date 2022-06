De grote nood in de asielopvang is „een crisis die het Rijk zelf creëert en in stand houdt”. Dat schrijven de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in een advies aan het kabinet. Gemeenten moeten voortaan verplicht kunnen worden asielzoekers op te vangen. Daar moet dan wel geld voor beschikbaar komen.