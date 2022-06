Het Hof van Beroep in Londen heeft bepaald dat de eerste deportatievlucht met asielzoekers naar Rwanda dinsdag kan doorgaan zoals gepland. Mensenrechtenactivisten hadden beroep aangetekend tegen het Britse plan om asielzoekers in Rwanda op te vangen. Het overheidsbeleid zou „onmenselijk” zijn en migranten in gevaar brengen.