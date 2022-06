Een van de slachtoffers van de ‘Tinder Swindler’ heeft maandag bij de rechtbank in Amsterdam een schadevergoeding van 32.000 euro geëist van ING. De Zweedse Pernilla Sjöholm vindt dat de bank zijn zorgplicht niet is nagekomen toen zij in november 2018 overboekingen deed aan een ING-rekeninghouder, naar later bleek een katvanger.