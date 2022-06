Minister geschrokken van boerenprotest bij haar huis, raakt gezin

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) is geschrokken van het boerenprotest dat vrijdagavond bij haar huis was, met name omdat het haar gezin raakt. Dat meldt een woordvoerder van de minister vrijdagavond na afloop van het ‘bezoek’ van tientallen boeren. Die kwamen met hun tractor naar haar huis uit protest tegen de stikstofplannen die het kabinet vrijdag bekend had gemaakt. Politie bewaakt op dit moment haar huis.