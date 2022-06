Bij een nieuwe coronapandemie kan niet worden voorkomen dat ziekenhuizen opnieuw vollopen, staat in een advies aan zorgminister Ernst Kuipers over optimale ziekenhuiszorg in tijden van corona. Beperkende maatregelen die de samenleving raken, zijn wellicht opnieuw nodig als de druk op de zorg bij een nieuwe coronagolf weer (te) groot wordt.