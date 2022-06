Het capaciteitstekort op het elektriciteitsnet is een probleem dat „zwaar is onderschat”, concludeert topambtenaar Sandor Gaastra van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. „Ik denk dat investeringen te traag op gang zijn gekomen”, zei de directeur-generaal Klimaat en Energie tijdens de zogeheten CO2-conferentie in Rijswijk.