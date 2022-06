Agenten hebben bij een aanhouding in december 2020 in Dordrecht onrechtmatig geweld toegepast en discriminerende uitlatingen gedaan in de richting van twee verdachten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam donderdag geoordeeld. In beide zaken van de verdachten, vader en zoon, heeft de rechtbank het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard wegens zogeheten vormverzuimen.