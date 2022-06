Kaag belooft niks, maar sluit nieuw koopkrachtpakket ook niet uit

Het kabinet doet geen beloftes, maar sluit ook niet uit dat het eerder ingrijpt naar aanleiding van de ernstige cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) over de stijgende prijzen. Volgens de rekenmeesters komen honderdduizenden huishoudens in betalingsproblemen als de energieprijzen hoog blijven, wat de druk op het kabinet verhoogt. „Never say never”, zegt minister Sigrid Kaag van Financiën over de vraag of het kabinet de komende tijd toch met extra ingrepen komt.