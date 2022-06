Techinvesteerder Prosus was donderdag de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index, die weinig beweging liet zien. De chipbedrijven Besi en ASMI stonden daarentegen onder druk na een fors koersverlies van chipmaker Intel op Wall Street. Het Amerikaanse concern liet zich tijdens een investeerdersdag negatiever uit over het lopende kwartaal.