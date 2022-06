De Russen zijn in de meerderheid in Severodonetsk. Met die feitelijke constatering leek de Oekraïense president Volodimir Zelenski zijn bevolking en de rest van de wereld er de afgelopen dagen op voor te bereiden dat de val van deze oostelijke stad aanstaande is. En daarmee zou Moskou opnieuw een belangrijke stap zetten in de verovering van de Donbas-regio.