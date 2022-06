Ongeveer achthonderd burgers hebben hun toevlucht gezocht tot een chemische fabriek in de Oost-Oekraïense stad Severodonetsk. Dat heeft de advocaat van de eigenaar van het industriële complex op de website van het bedrijf gemeld. Daarmee lijkt zich een soortgelijk scenario te ontwikkelen als in de Azovstal-staalfabriek in Marioepol waar Oekraïense strijders en burgers wekenlang werden bestookt door Russische troepen.