De Britse premier Boris Johnson heeft de steun van ten minste 145 van zijn partijgenoten die openlijk hebben aangegeven voor hem te stemmen. Rond 19.00 uur Nederlandse tijd is een vertrouwensstemming over de premier begonnen onder Conservatieve parlementsleden. De stemming is aangevraagd na ‘partygate’, het schandaal rondom feestjes van overheidspersoneel tijdens coronalockdowns.