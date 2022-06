Oekraïne dringt Russische Zwarte Zee-vloot deels terug

Het leger van Oekraïne claimt de Russische vloot in de Zwarte Zee te hebben teruggedrongen tot 100 kilometer van de kustlijn. Het ministerie van Defensie schrijft op Telegram dat de Russen het volledige noordwestelijke gedeelte van de zee niet meer in handen hebben. Geen van beide partijen zou het gebied, dat een „grijze zone” wordt genoemd, controleren. Moskou heeft nog niet gereageerd en de informatie is nog niet onafhankelijk bevestigd.