In het Calandkanaal in het Rotterdamse havengebied is zondag een vliegtuigje neergestort, meldt de Veiligheidsregio Rijnmond. Aan boord waren twee personen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio meldt dat de kans dat de inzittenden nog in leven zijn „eigenlijk nihil is”. Desondanks wordt nog steeds naar hen gezocht.