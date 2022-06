Burgers hebben vrijdagavond in of bij een bos bij het Vincent van Goghplein in Kerkrade ’”iets” gevonden, dat volgens de politie mogelijk verband houdt met de vermissing van het 9-jarige jongetje Gino. De aangetroffen spullen zijn naar het politiebureau gebracht voor onderzoek. Om wat voor spullen het gaat wil de politie niet zeggen. De politie laat weten de vondst serieus te nemen en die te onderzoeken.