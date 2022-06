De Europese Unie en Egypte gaan waarschijnlijk later deze maand een overeenkomst tekenen over de levering van aardgas om zo de Europese afhankelijkheid van Russisch gas tegen te gaan. Het gaat daarbij dan om gas uit Israël dat in Egypte wordt verwerkt tot vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en vervolgens naar Europa wordt verscheept.