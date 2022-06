Beter op de fiets, dan vervuil je niets?

Afgelopen week zoefden mijn vrouw en ik in de mooie natuur en frisse lucht door de voormalige ”heerlijkheden” van Heusden en Altena. Binnen deze grondgebieden had eertijds de heer het recht om in eigen naam over alle inwoners het publiekrechtelijk gezag uit te oefenen. Sinds de aanleg van de Bergse Maas in 1904 worden deze gebieden in één adem genoemd en vormt de rivier de zuidelijke begrenzing. Behalve het voortdurend prachtige rivierenlandschap waren de bezoeken aan de vestigingsteden Heusden en Woudrichem en natuurlijk slot Loevestein (gelegen aan de overkant van de Afgedamde Maas) tevens hoogtepunten. Vanuit de Biesbosch reden wij het gebied rond, inclusief een stukje Bommelerwaard, in een mooie natuurfietstocht van ruim zeventig kilometer. Wij zoefden, rijdend op onze tweedehands aangeschafte elektrische fietsen, ook wel ”e-bikes” genoemd. Met veel vermaak maken we al enige jaren regelmatig gebruik van dit schitterende vervoermiddel, wat met recht een prachtige innovatie mag worden genoemd.