De adviesprijs van een liter benzine is de afgelopen dagen hard gestegen in Nederland. Inmiddels heeft die bijna een recordhoogte bereikt, ondanks dat de accijns op 1 april nog is verlaagd. „De benzineprijs is met wel 10 eurocent gestegen in een week”, zegt marktdeskundige Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers. Dat is volgens hem zeer uitzonderlijk.