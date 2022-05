Het is nog niet zeker of komende woensdag al de prijzen bij de Duitse tankstations met ongeveer 35 cent zullen dalen, en diesel met 17 cent. Sommige merken maken mogelijk eerst de oude voorraad op tegen de oude prijzen, blijkt maandag uit een rondgang langs tankstations aan de Duitse kant van de grens. Duitsland verlaagt per 1 juni drie maanden lang de belasting met 35 cent per liter.