Studie: methaanuitstoot vee in lijn te brengen met klimaatdoelen

De uitstoot van methaan in de veehouderij kan met bestaande technieken en strategieën in lijn worden gebracht met de klimaatdoelen voor 2030. Tot die conclusie komen internationale onderzoekers van onder meer Wageningen University & Research (WUR) in een overzichtsartikel. Het wordt wel een stuk lastiger om de uitstoot vervolgens nog verder te verminderen, zodat ook de doelen voor 2050 wereldwijd worden gehaald, schrijven ze.