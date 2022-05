ChristenUnie/SGP, VVD, CDA en D66 vormen een nieuw college in de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplas. Donderdag ondertekenden zij het coalitieakkoord. Voor ChristenUnie/SGP blijft Jan Willem Schuurman wethouder. VVD, ChristenUnie/SGP en CDA zaten de afgelopen vier jaar ook in het college. De partijen leveren elk één wethouder. Het nieuwe college wordt in de raadsvergadering van 1 juni geïnstalleerd.