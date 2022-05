Hoelang moet dit nog doorgaan? Dat vroeg president Biden zich dinsdagavond af naar aanleiding van het recente wapengeweld in Texas. „Ik ben er ziek van. We moeten iets doen.” Door politici van beide partijen werd er instemmend geknikt. Maar als het gaat om de oplossing, blijken de meningen in politiek Washington mijlenver uiteen te liggen.