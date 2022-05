De Republikeinse gouverneur van de Amerikaanse staat Oklahoma, Kevin Stitt, heeft een wet ondertekend die abortus verbiedt vanaf bevruchting. Daardoor zijn met onmiddellijke ingang nagenoeg alle abortussen in de staat illegaal geworden. Vorige week had het parlement al in grote meerderheid gestemd voor de wetgeving, die met stip de strengste van het land is.