Het dorp van mijn jeugd was overzichtelijk en vriendelijk. Van de verstikkende sociale controle die zo’n gemeenschap vaak wordt toegedicht, was geen sprake. Wel was er een vanzelfsprekende betrokkenheid op elkaar. In het bijzonder op de middenstanders. Een deel van hen bezorgde de producten aan huis en functioneerde als lokale nieuwsverstrekker.