De Gomarus Scholengemeenschap, met vestigingen in Gorinchem en Zaltbommel, is volgens de onderwijsinspectie nu veilig voor iedereen. De instelling raakte vorig jaar in opspraak na berichten over hoe kinderen gedwongen werden uit de kast te komen, terwijl ze er niet aan toe waren. Leerkrachten moesten ook homoseksualiteit van leerlingen en andere leraren bij het bestuur verklikken.