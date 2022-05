De Europese Centrale Bank (ECB) zal waarschijnlijk in juli een begin maken met het verhogen van de rente om daarmee de inflatie te beteugelen. De verwachting is dat de rentes zich dan eind september niet meer in negatief terrein bevinden. Dat zei ECB-president Christine Lagarde in een blogpost. Door de huidige negatieve rentes kost het banken onder andere geld om vermogen bij de ECB te stallen.