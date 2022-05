Kamer wil sneller actie tegen racisme en discriminatie

Het kabinet moet meer en sneller werk maken van de aanpak van discriminatie en racisme. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het te lang duurt tot er concrete maatregelen worden getroffen op de terreinen waar het misgaat, zoals op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, de woonsector en bij de politie. Aanleiding voor het debat was onder meer het Turkse gezin in Giethoorn dat na langdurig getreiter en intimidatie verhuisde, ook omdat de politie niet adequaat optrad.