Rekenkamer: financieel beheer kabinet voor derde jaar onvoldoende

De rechtmatigheid van 15,5 miljard euro aan verplichtingen (beloofde uitgaven) die de Rijksoverheid in 2021 aanging, is niet met zekerheid vast te stellen. Dat stelt de Algemene Rekenkamer: bij deze verplichtingen is het onzeker of aan de geldende regels is voldaan. Dat het kabinet voor het derde jaar op rij over de schreef ging, noemt de Rekenkamer „zorgwekkend”. Het kabinet kan zich volgens de toezichthouder niet meer verschuilen achter crisismaatregelen.