Het aantal geregistreerde misdrijven was vorig jaar 741.111, een daling van 7 procent ten opzichte van 2020. Het aantal 112-meldingen steeg in 2021 naar ruim 3,2 miljoen oproepen, bijna 150.000 meer dan in het jaar ervoor. Dit maakte de politie woensdag bekend op Verantwoordingsdag in politiek Den Haag.