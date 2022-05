De derde woensdag van mei is traditiegetrouw Verantwoordingsdag, ook wel gekscherend ‘gehaktdag’ genoemd. Het kabinet presenteert de jaarverslagen over 2021 en de minister van Financiën, dit jaar voor het eerst Sigrid Kaag, moet zich verantwoorden voor het beheer van de schatkist. De Algemene Rekenkamer controleert of de uitgaven „zinnig, zuinig en zorgvuldig” zijn gedaan.