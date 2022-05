Onderzoekers zien dodelijke milieuvervuiling nauwelijks afnemen

Vervuiling eist wereldwijd nog steeds negen miljoen levens per jaar, zo heeft een commissie van onderzoekers becijferd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Planetary Health. De wetenschappers vergeleken het aantal vroegtijdige sterfgevallen door uiteenlopende vormen van vervuiling in 2019 met het aantal in 2015. Hun conclusie is dat er nauwelijks verandering valt waar te nemen. Grofweg een op de zes overlijdens wereldwijd valt volgens de wetenschappers toe te schrijven aan blootstelling aan schadelijke stoffen.