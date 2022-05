Ketheltunnel bij Rotterdam (A4) dicht vanwege ziek personeel

Op de snelweg A4 is de Ketheltunnel bij Rotterdam in beide richtingen dicht vanwege twee zieke personeelsleden die ingepland stonden maandagochtend vroeg de tunnel te bedienen. De ochtendploeg, die normaal om 08.00 uur begint, is gevraagd eerder te komen. Rijkswaterstaat hoopt dat de tunnel zo snel mogelijk weer open kan. „Maar pas als al het nodige personeel er is, de veiligheid in de tunnel staat voorop”, aldus een woordvoerster.