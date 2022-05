Gedupeerde ouders van de affaire met de kinderopvangtoeslag zijn donderdag weggelopen bij een debat over kinderen die uit huis zijn geplaatst bij gedupeerde ouders. Kort daarvoor was een nieuw VVD-Kamerlid namens zijn partij begonnen met spreken. Maar omdat het het eerste optreden in de plenaire zaal is van Kamerlid Ruud Verkuijlen is er geen gelegenheid voor andere Kamerleden hem vragen te stellen.