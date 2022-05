Spaargeld, een grote gift, een erfenis – je kunt het bedrag op een bankrekening zetten, maar vanwege de huidige rente en inflatie wordt het saldo alleen maar minder waard. Beleg je geld dan liever in een mooi chalet op Camping en Chaletpark De Verborgen Hoek in het Friese Gaasterland. Verhuur het en/of gebruik het zelf. Dat is rendabel investeren én genieten tegelijk!