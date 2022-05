De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van twee mensen in Geldermalsen. Het gaat om een vrouw en een minderjarige jongen, zegt de politie. De lichamen werden aangetroffen na een woningbrand aan de Emmalaan in de Gelderse plaats. De man is in Duitsland gearresteerd.