Alblasserdam herdenkt dinsdagavond tijdens een gebedsuur in de Ichthuskerk de mensen die vrijdag omkwamen bij de schietpartij in het dorp en een scooterongeluk. Een van de slachtoffers maakte deel uit van de Ichthuskerk, de hervormde wijkgemeente waaraan ds. M. (Michel) van Heijningen verbonden is.