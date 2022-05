Geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid

Bevrijdingsdag kan in ons land weer ‘normaal’ gevierd worden. De beperkingen rond corona zijn voorbij en dus konden alle oude programma’s voor de vijfde mei weer uit de kast worden gehaald. Want een normale viering van Bevrijdingsdag betekent in Nederland vooral heel veel festivals. In diverse steden treden muzikanten op voor in totaal zo’n miljoen mensen. Er wordt gefeest en gedanst. Alles ter ere van het feit dat we in dit land vrij zijn. Vrij om te zeggen wat we denken, vrij om te gaan en te staan waar we willen.