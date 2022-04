Winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn is nog gewoon open, na een melding via alarmnummer 112 die ervoor zorgde dat agenten in kogelwerende vesten werden opgetrommeld. Dat zegt voorzitter van de winkeliersvereniging Robert Grootenhuijs. „Ik heb niet het idee dat er iets ernstigs aan de hand is.”