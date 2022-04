Word Hongaar

Er was een tijd dat een leraar die orde kon houden, over iets een notitie had geschreven en - last but not least - man was, grote kans had leidinggevende op zijn school te worden. Dat heeft een generatie schooldirecteuren opgeleverd die gemakkelijk te herkennen waren, alsof ze afkomstig waren uit een en dezelfde mal: kalende, brildragende mannen met een lichte neiging tot corpulentie. Nu pas ik zelf ook perfect in dat profiel. Derhalve ben ik jarenlang schoolleider geweest.