‘Rijkdom is niet vanzelfsprekend’ - Week van de Kindsponsoring

Jij kunt niet voorkomen dat er zoveel kinderen in extreme armoede leven. Maar als je één kind zou kunnen helpen, zou je dat dan doen? Tijdens de Week van de Kindsponsoring slaan Compassion, Red een Kind, Woord en Daad en World Vision de handen ineen en nodigen jou uit: ontdek of kindsponsoring bij jou past. Samen kunnen we nóg meer kinderen die opgroeien in armoede en onrecht een alles veranderend verschil maken.