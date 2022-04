AIVD zag vorig jaar een verdere radicalisering van extreemrechts

Rechts-extremisme en anti-overheidsprotest zijn vorig jaar een groter veiligheidsprobleem geworden. Het is inmiddels voorstelbaar dat rechtse extremisten een terroristische aanslag zullen plegen. Dat staat in het jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over 2021. „Binnen Nederland hielden veel dreigingen in 2021 verband met toenemende verdeeldheid en verharding in de samenleving”, aldus directeur-generaal Erik Akerboom.