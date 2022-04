Winst bij gemeenteraadsverkiezingen geen ticket voor college

Berichten met lokaal coalitienieuws buitelen deze weken over elkaar heen: informateurs publiceren rapporten, formateurs gaan aan de slag en nieuwe colleges worden geïnstalleerd. Niet zelden leidt lokale coalitievorming tot grote teleurstellingen en scheve gezichten. Soms is ook het tegenovergestelde het geval: kleine fracties die verrassenderwijs in een nieuw college terechtkomen. Dat gebeurde bijvoorbeeld de SGP-fractie in de gemeente Apeldoorn, die met 2 van de 39 zetels bepaald niet vooraan stond, maar toch een plek in het college kreeg.