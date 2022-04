Zomerkleren of toch nog winterkleren? Wordt het hagelslag of kaas op het brood? Wordt het koffie, thee of water? Nemen we de auto of gaan we op de fiets? Dagelijks staan we voor meer of minder belangrijke keuzes. Bij het maken van veel van die keuzes gaan we bij onszelf te rade. Iemand vertrouwde mij ooit toe: „Als ik in mijzelf praat, schrik dan niet, dan ben ik advies van een expert aan het inwinnen.”