Twitter is de onderhandelingen gestart met Teslabaas Elon Musk over zijn miljardenbod op het socialemediabedrijf, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Dat er wordt onderhandeld betekent niet meteen dat Twitter ook Musks bod zal accepteren. Volgens de ingewijden toont het wel dat Twitter onderzoekt of verkoop aan Musk kan onder aantrekkelijke voorwaarden.