Leed ver weg is door oorlog Oekraïne niet ineens verdwenen

Terwijl alle aandacht wereldwijd uitging naar de oorlog in Oekraïne saboteerden bendeleden in het noordwesten van Nigeria op 28 maart een stuk rails en dwongen daarmee een trein met honderden passagiers te stoppen. Ze bestormden daarop verschillende coupés, doodden zeker acht mensen en kidnapten er vele tientallen. Nigeriaanse media melden dat er nog altijd 68 mensen in handen van de bende zijn: 41 vrouwen, 22 mannen en 5 kinderen. De trein was onderweg van de Nigeriaanse hoofdstad Abuja naar de stad Kaduna.