Enkele honderden D66’ers lieten de paasdrukte dit weekeinde even voor wat ze was. Zij hadden belangrijker zaken te doen: het partijbestuur tot de orde roepen. Daar is reden voor. Een van de landelijke ochtendbladen reconstrueerde zaterdag hoe de partijtop een interne #MeToo-affaire afdeed op een manier die tamelijk bedenkelijk is.