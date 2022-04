De 360 mensen die niet meer terechtkunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, worden sowieso de komende nacht opgevangen in Amsterdam, Nijmegen en Oss. In Nijmegen gaat het om honderd asielzoekers, ook gaan er 180 mensen uit Ter Apel naar Amsterdam, meldden de gemeenten. Oss vangt volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) tachtig mensen op.